Dachgeschoß von Wohnhaus in Linz brannte

Sonntagabend hat es in einer Dachgeschoss-Wohnung in Linz gebrannt. Das Feuer brach um 19 Uhr auf dem Balkon aus. Dort befanden sich nach Aussagen der Bewohner eine LED-Lichterkette und zwei Aschenbecher. Die 33-Jährige und der 34-Jährige hatten um 17.20 Uhr die Wohnung verlassen, berichtete die Polizei am Montag. Die Feuerwehr öffnete große Teile des Daches, um den Brand zu löschen, teilte diese mit.

Bewohner evakuiert

Für die Löscharbeiten wurde das Haus evakuiert, die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach Abschluss der Feuerwehr-Arbeiten in ihre Wohnungen zurück. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war vorerst unklar. Die Feuerwehrleute hielten die ganze Nacht über Brandwache.