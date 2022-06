OÖ: Wanderin mit Hubschrauber vom Schoberstein gerettet

Eine 45-Jährige ist am Samstag vom Schoberstein in Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) gerettet worden. Sie war mit ihrer 44-jährigen Freundin bereits beim Abstieg, als sie ausrutschte und stürzte. Dabei verletzte sie sich am rechten Fuß schwer und konnte nicht weitergehen. Auch ihr Kreislauf verschlechterte sich. Die Freundin rief die Einsatzkräfte.

Die 45-Jährige wurde am Tau geborgen, ins Tal geflogen und von dort ins Spital eingeliefert, berichtete die oberösterreichische Polizei.