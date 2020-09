Corona-Ampel: Linz will keine Verschärfungen durchführen

Höchst verärgert hat sich der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) am Freitag gezeigt, nachdem Linz auf der neuen Corona-Ampel auf "Gelb" geschaltet wurde. "Wir werden aufgrund dieses obskuren Ampelkonstrukts keine wie immer gearteten Verschärfungen durchführen", kündigte er in einer Pressekonferenz an.

Für ihn ist die "Farbgebung absolut nicht nachvollziehbar und steht in keiner Relation zur Realität in der Stadt". "Wir waren einigermaßen überrascht, um nicht zu sagen entsetzt", sagte Luger. Er sieht ein "sehr willkürliches Instrument" und einen "veritablen Fehlstart" der Ampel, salopp gesagt einen "Murks".

Ludwig: Einstufung Wiens erwartbar

Für Bürgermeister Michael Ludwig war die Einstufung Wiens "erwartbar. In den Großstädten gibt es mehr Inffizierte. Außerdem verfolgt Wien eine andere Teststrategie, wodurch auch viele Infizierte ohne Symptome entdeckt werden".

Ludwig fordert aber mehr Transparenz bei der Corona-Ampel: "Bis jetzt ist nur ein Teil der Maßnahmen klar, die die jeweilige Ampelfarbe auslöst. Es fehlen noch der nötige gesetzliche Rahmen und die Verordnungen." In vielen Bereichen sei aber Wien ohnehin schon strenger als andere Bundesländer: Die Maskenpflicht in Ämtern sei nie aufgehoben worden, weiters würden nach wie vor die strengen Zugangsbeschränkungen bei den Pflegewohnheimen gelten.

Die offizielle Corona-Ampel der Regierung ist unter corona-ampel.gv.at abrufbar.