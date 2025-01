Linzer SPÖ-Kandidat Prammer: "Bin anders gepolt als Klaus Luger"

Gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit als geschäftsführender Vizebürgermeister haben Sie einen Paukenschlag gesetzt und die Umwidmung des Grüngürtels abgeblasen. Ehrlicher Sinneswandel oder wahltaktisches Manöver? Ich habe von Anfang an gesagt, es ist spannend, dass der Landeshauptmann schon weiß, dass die Uni dort hinkommt, obwohl es noch keine Widmung gibt. Ich habe damals den Standort mit Klaus Luger durchaus für gut befunden und deshalb dort einen Masterplan in Auftrag gegeben. Mir war aber von Anfang an klar, dass das ein sehr schwieriges Areal ist, was die Hanglage, das Wasser, die Luftschneise und Flora und Fauna betrifft. Über den Sommer haben wir die Stellungnahmen der Amtssachverständigen des Landes bekommen. Da haben wir gesehen, dass wir diese Umwidmung nicht durchbringen. Raumordnung ist immer eine Interessenabwägung. In diesem Fall ist es sich einfach nicht ausgegangen.

Überhaupt nicht. Das war eine sehr schwierige Situation für uns alle. Klaus Luger hat in kürzester Zeit die Entscheidung getroffen, zurückzutreten, und wir haben entschieden, dass ich sein Nachfolger werden soll. Das haben wir in Anbetracht der Situation wohlüberdacht getan.

Der Verkehr soll in Linz so verändert werden, dass die Menschen hier kein Auto mehr haben wollen – das ist die Vision Ihrer Grünen Konkurrentin Eva Schobesberger. In die Zukunft zu blicken ist schwierig. Wir sind in einer Umbruchphase, das merken wir in der Stadt- und Mobilitätsplanung. Die Entwicklung geht rasant, das lässt sich schwer vorhersagen.

Wie schaut Linz in 15 Jahren aus? Wie viele neue Hochhäuser wird es geben, und wie hoch sollen diese sein? Wir schauen uns die Hochhausprojekte sehr genau an. Im Gölsdorfquartier ist die Entscheidung gefallen, dort zwei Hochpunkte mit 60 und 80 Metern zu setzen, ich begrüße das. Das sind aus Linzer Perspektive gesehen Hochhäuser, national und international gesehen nicht.

Andere Städte haben mit Mobilitätsentscheidungen dazu beigetragen, dass die Menschen vom Auto auf das Fahrrad oder den öffentlichen Verkehr umsteigen können. Ist das auch Ihre Intention? Was die Innenstadt betrifft auf jeden Fall, das haben wir mit dem Innenstadtkonzept auch bewiesen. Es macht Sinn, den Durchzugsverkehr aus der Innenstadt heraus zu bekommen und den Platz, der für die Öffentlichkeit mehr zur Verfügung steht, attraktiver zu gestalten. Dabei geht es auch um den parkenden Verkehr. Aber wir können die Leute, die in Linz leben, nicht dazu zwingen, auf ihr Auto zu verzichten, wenn sie es benötigen. Wobei das in der Innenstadt anders zu sehen ist als in peripheren Wohngebieten.

Politische Karriere vom Sekretär der Aktion Kritischer Schüler über die Sozialistische Jugend und die SPÖ-Sektion St. Magdalena wurde er Gemeinderat, ab 2021 Stadtrat und ist seit Lugers Rücktritt geschäftsführender Vizebürgermeister. Er ist in etlichen Aufsichtsräten vertreten, etwa in Wohnbaugesellschaft GWG

Dietmar Prammer geboren am 09.09.1974, lebt mit seiner Partnerin in einer Lebensgemeinschaft

Bei der Entsiegelung des Jahrmarktgeländes herrscht auch große Sorge, dass Sie und die SPÖ das nicht mutig genug angehen. Wie gefällt Ihnen die Idee des Central Parks? Wir haben einen Central Park in Linz, das ist der Volksgarten. In New York ist der Central Park auch nicht am Hudson River, sondern im Stadtzentrum. Aber zur Entsiegelung. Es gibt ja einen Grund, warum die Fläche asphaltiert wurde. Darunter verläuft ein Grundwasserstrom. Und sobald darüber Lkws parken, Fahrgeschäfte stehen, Fritteusen für Pommes in Verwendung sind, muss das Grundwasser darunter geschützt werden. Die Architekten haben sich schon genau angeschaut, wo es Flächen gibt, die man entsiegeln könnte, weil niemand darauf parkt. Alles andere könnte man zwar entsiegeln, man müsste aber darunter wieder eine undurchlässige Schicht einziehen. Dann wäre es zwar grün, aber auch nicht richtig entsiegelt.

Auch keine Grenzen setzen? Die Zeiten, in denen es geheißen hat, es darf nicht höher gebaut werden, als der Dom, die sind vorbei. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das in den nächsten Jahren ein Thema wird.

Ihr ÖVP-Herausforderer Martin Hajart sagt, die ÖVP könne Integration besser als die SPÖ, Michael Raml von der FPÖ baut seinen ganzen Wahlkampf rund um das Thema Sicherheit auf. Sie selbst sagten, keinen Schlingerkurs wie oftmals in der SPÖ zu fahren. Ich scheue mich nicht, das Thema anzusprechen. Ich ärgere mich auch, wenn sich bestimmte Gruppen mit Migrantinnen und Migranten, meistens männlich, nicht an unsere Regeln und Gesetze halten. Da muss man Kante zeigen und sie zur Verantwortung ziehen. Das heißt aber nicht, dass man Jugendliche, die etwas angestellt haben, gleich ins Gefängnis stecken muss, denn da sind die kriminellen Karrieren vorprogrammiert. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist das Um und Auf für die Integration. Und da sind ÖVP und FPÖ schuldig, Lösungen anzubieten. Der zweite Punkt ist der öffentliche Raum. Es ist unsere Aufgabe, dort für Sicherheit zu sorgen. Ich habe kein Problem mit Videoüberwachung, da haben wir auch einen Schwenk in der Linzer Sozialdemokratie vor ein paar Jahren vorgenommen. Da braucht es auch jemand, der hinter den Monitoren sitzt und den Zugriff tätigt, wenn es zu Übergriffen kommt, nicht nur im Nachhinein bei der Aufklärung. Dazu fehlt bei der Polizei das Personal.

… die aber bei Klaus Luger nicht funktioniert hat… In diesem Fall gäbe es noch die Kontrolle durch die ausgelagerten Aufsichtsräte. Da gab es eine Gemengelage und Funktionen in Personalunion des Klaus Luger als Aufsichtsratsvorsitzender und Eigentümervertreter. In diesem Fall hat die Kontrolle nicht funktionieren können, das hat sich gezeigt.

Eine kurze Frage zur SPÖ in Oberösterreich: Warum ist es so schwer, einen Landesparteichef zu finden?

(Denkt sehr lange nach) Wir haben in der Vergangenheit wenig strategisch überlegt, in Nachwuchsarbeit und Führungskräfteaufbau zu investieren. Mit Michael Lindner hatten wir einen guten jungen Kandidaten, einen Vollblutpolitiker, wo wir darauf vertraut haben, dass er uns in die Landtagswahl 2027 führt. Das ist jetzt anders, seine Entscheidung ist zu respektieren. Uns stellt das aber vor Schwierigkeiten. Wir sind an sich personell nicht so schlecht aufgestellt. Evi Holzleitner etwa sieht ihre Zukunft aber im Bund und ist auch der Frauenorganisation verpflichtet. Alois Stöger bemüht sich, sehr breit zu suchen und gemeinsam mit dem Präsidium einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden. Das wird aber noch herausfordern sein.

Für Sie ist Landesrat und/oder Parteichef in OÖ kein Thema?

Nein.

Eine Option, wenn Sie nicht Bürgermeister werden?

Davon gehe ich nicht aus, aber nein. Ich bin in Linz sozialisiert und hier aufgewachsen. Ich war immer ein Linzer. Für mich ist Linz das Geilste, was man politisch tun könnte.

In weniger als einer Woche ist die Wahl. Wie zufrieden ist „der Didi“ mit dem Wahlkampf und seiner Bekanntheit jetzt in Linz?

Wir sind unter sehr schwierigen Bedingungen gestartet. Mir ist es am Anfang auch nicht gut gegangen. Da lastet ein enormer Druck auf den Schultern, den Bürgermeistersessel zu halten, nämlich auch geschichtlich. Mittlerweile bin ich guter Dinge.

Dass die FPÖ in Linz so stark wird, den Bürgermeister zu stellen, glauben Sie nicht?

Ich glaube, ich habe die besten Chancen, im ersten Wahlgang die Nummer ein zu sein und aus der Stichwahl als Sieger hervorzugehen. Die FPÖ-Mitglieder sind sicher motiviert, aber das Potenzial in Linz ist nicht so groß wie anderswo.

Wer kommt am Sonntag in die Stichwahl?

Ich würde Michael Raml mit mir in der Stichwahl sehen.