Bankcoup mit gefälschtem Reisepass platzte: Pärchen in Haft

Ein aufmerksamer junger Schalterbediensteter einer Bank in Wels hat am Montag offenbar ein Gaunerpaar auffliegen lassen. Das Duo versuchte eine größere Summe Bargeld von einem fremden Konto abzuziehen.

Ein 54-jähriger belgischer Staatsangehöriger wies sich am Montagvormittag in der Bank in der Welser Innenstadt mit einem gefälschten südafrikanischen Reisepass lautend auf einen „Christoffel Jacobus Van Tonder“ aus. Mithilfe des Dokuments, das sein Lichtbild zeigte, versuchte er mit seiner Komplizin als Übersetzerin 14.000 Euro von einem fremden Bankkonto zu beheben. Bei der Frau handelte es sich um eine 36-jährige Französin.