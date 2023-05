Juwelier-Coup in Einkaufszentrum: Täter flüchten auf E-Scootern

In der Nacht auf Mittwoch ereignete sich bereits der zweite Coup auf einen Juwelier in einem Einkaufszentrum in dieser Woche. Diesmal benutzten die Täter aber kein Auto, wie es am Montag in der SCS in Vösendorf der Fall war. In Oberösterreich kamen sie - ganz umweltbewusst - auf E-Scootern.

Gegen 2.25 Uhr brachen die unbekannten Täter in ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in Linz-Land ein und stahlen wertvolle Schmuckstücke. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist noch unklar.

➤ Mehr lesen: Juwelier-Coup in der SCS, Täter auf der Flucht