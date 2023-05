Rammbockbande löst Brand in SCS aus, Polizei durchsucht Gebäude

Am frühen Montagmorgen sperrten Polizeiautos einen größeren Bereich rund um die Shopping City Süd in Vösendorf ab. Wie der KURIER erfahren hat, soll es dort in der Nacht auf Montag gegen 4 Uhr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft gekommen sein. Die Einbrecher sollen mit einem Auto in das Geschäft gefahren sein. Das Auto brannte danach aus.

➤ Mehr lesen: Wohnhausbrand im Bezirk Wr. Neustadt: Bewohner mussten ins Spital

„Momentan wird das Gebäude noch nach den Tatverdächtigen durchsucht“, sagt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die Täter haben das Fahrzeug dazu verwendet um das Portal zu durchbrechen. Später wurde es im Eingangsbereich in Brand gesteckt. Der Sachschaden soll dementsprechend groß sein.