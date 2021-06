Ausraster bei Polizeikontrolle in Linz: Kein Hinweis auf Terrormotiv

Ein 26-jähriger Bosnier, der sich am Mittwoch in Linz vehement gegen eine Verkehrskontrolle zur Wehr gesetzt und zwei Polizisten verletzt hat, ist mittlerweile in die Justizanstalt Linz eingeliefert worden.

Im Lauf des Freitags dürfte über die von der Staatsanwaltschaft beantragte U-Haft entschieden werden. Hinweise auf ein terroristisches Motiv, wie es anfangs im Raum gestanden war, gebe es nach derzeitigen Stand aber nicht, so eine Sprecherin.