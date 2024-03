Gasgräberstimmung in Molln: Ein Besuch auf der Bohrinsel

97 Prozent des im Jänner in Österreich verbrauchten Gas kam aus Russland. Während die meisten anderen Staaten diesen Anteil massiv reduziert haben und er in Österreich auch schon bei 21 Prozent lag, ist er bei uns wieder gestiegen.

15 Leute arbeiten in Schichten rund um Uhr dort, darunter zwei Frauen. Sie suchen Gas. Gas, mit dem Österreich unabhängig(er) werden soll von russischem Gas.

Er kennt jeden Millimeter auf der künstlichen Bohrinsel, direkt an der Grenze zum Naturschutzgebiet.

Mit den Einnahmen aus diesem Gas führt der russische Despot Wladimir Putin Krieg gegen die Ukraine. Das soll auf der Bohrinsel in Molln kein Thema sein.

Gesucht wird eine Steinalm-Kalkschicht. Die soll das kostbare Gas seit rund 100 Millionen Jahren speichern. Eingeschlossen in einer dichten Schicht, sodass es nicht entweichen konnte.

Nicht das erste Mal wird in der Gegend nach Gas gesucht. 1987 gab es eine Referenzbohrung, nur fünf Kilometer entfernt. „Damals wurde Gas in 3.300 Metern Tiefe gefunden, aber man hat sich entschieden, nicht zu fördern“, weiß Stoll.

„Wir kommen schneller voran, als erwartet“, sagt Stoll. Auf seinen Plänen sind mögliche Gasschichten violett in etwa 1.200 Meter Tiefe eingezeichnet. „Geologische Schätzungen“, sagt Stoll.

Warum bleibt offen – wohl habe sich mit der Förderung von Öl damals mehr verdienen lassen, lässt Stoll durchklingen. Reinhard Sachsenhofer, Geologieprofessor an der Montanuniversität Leoben, sagte hingegen, es sei „als unökonomisch eingestuft worden“. Der Bohrer dreht sich unentwegt weiter.

Dann sollte man wissen oder zumindest abschätzen können, ob und wie viel Gas vorhanden sein kann. Und ob und in welchen Dimensionen eine Gasförderung möglich sein kann. Bis jetzt ist man auf keines gestoßen.

Für Stolls Unternehmen wird aber in knapp zehn Tagen Schluss sein, lange vor der genehmigten Zeit Ende März.

„Die Geologen würden am liebsten bis zum Mittelpunkt der Erde bohren“, schmunzelt Stoll. Denn sie führen mit dem Material geophysikalische und micropaläontologische Messungen durch. Die sehr aufschlussreich sein können.

Am Bohrturm ist es laut, außer in der „Driller-Kabine“, in der Bildschirme und Anzeigen über den Verlauf der Arbeiten Aufschluss geben.