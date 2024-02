Molln: Harte Bandagen bei Suche nach Gas

Auslöser für den neuerlichen Streit war ein Lokalaugenschein der Bürgerinitiative mit Stefan Kaineder von den Grünen.

"Unverfrorener Einschüchterungsversuch"

Der Umwelt- und Klimalandesrat wollte sich vor Ort ein Bild über Baustelle und geplante Bohrungen machen. Postwendend erhielten Teilnehmer Anwaltsbriefe zugestellt – mit Unterlassungsaufforderungen und Klagsdrohungen, wie Kaineder bestätigte.

Derartig „unverfrorene Einschüchterungsversuche“ kenne man bisher nur aus den USA, wo „Umweltschutzorganisationen mundtot gemacht werden sollen“.

Statt den Dialog zu suchen, werde mit den härtest möglichen Bandagen versucht, eine für Natur- und Umweltschutz engagierte Initiative zum Schweigen zu bringen: „Mit Einschüchterungsklagen zu arbeiten, ist ein Umgang, den wir in Oberösterreich nicht tolerieren sollten. Wir leben in einer Demokratie, in der sich die Bürgerinnen und Bürger schon noch an die politischen Verantwortungsträger wenden können und diesen jederzeit zeigen können, was sie sorgt.“