„Naturschutz muss in Oberösterreich mehr Biss bekommen“

Aktionsplan vorgelegt

34 Punkte zählt der Aktionsplan, den die vier Umweltschützer unter dem Titel „Naturschutz, der seinen Namen verdient“, erarbeitet haben, und den sie an die Politik richten.

Dazu zählen der Stopp sämtlicher Gasbohrungsaktivitäten in der Nationalpark Kalkalpen-Region, Auslegung der bestehenden Vorgaben in den Schutzgebieten zum Schutz der Natur, Investition der Rekordgewinne der Energie AG in den Netzausbau, um bis Jahresende wieder in allen Regionen Einspeisungen ermöglichen zu können, Entwicklung von Renaturierungsprogrammen insbesondere für Moore, die als bedeutende CO 2 -Speicher gelten.

Darüber hinaus fordert die Allianz im Tourismus die Reduzierung des Wurzeralmprojektes, eine Verstärkung des öffentlichen Verkehrs mit Mikro-Systemen in abgelegenen Tälern und Rückwidmung deplatzierter Tourismus-Sondergebietsflächen. Donat abschließend: „Der Naturschutz muss in Oberösterreich wieder mehr Biss bekommen.“