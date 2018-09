Am Grat zwischen Freiheitsgefühl und Tod

„Das Risiko liegt in der Natur der Sache. Bei einspurigen Kraftfahrzeugen liegt das Verletzungsrisiko höher“, sagt er. Die Zahl der heuer in Oberösterreich an Unfällen beteiligten Motorradfahrern kann die Polizei nicht benennen und verweist auf die „Statistik Austria“.

In den letzten Jahren habe es wesentliche technische Verbesserungen bei den Sicherheitssystemen der Motorräder gegeben, zum Beispiel das Antiblockiersystem, kurz ABS, oder die Antriebsschlupfregelung, kurz ASR, die verhindern soll, dass das Hinterrad wegrutscht.

Um das Risiko zu minimieren, empfiehlt Thumfart eine defensive Fahrweise mit angepasster Geschwindigkeit, ausreichender Schutzkleidung und ein technisch einwandfreies Motorrad. „Außerdem empfehlen wir das Absolvieren von Fahrsicherheitstrainings, um in Notsituationen gut reagieren zu können.“ Ein Fortschritt sei bei der Sicherheit junger Zweiradlenker zu verzeichnen, seit es den Mehrphasenführerschein gibt und seit diese Gruppe nur Motorräder bis 35 Kilowattstunden lenken darf.

Daniel Höflinger (31) aus Unterweitersdorf macht das Motorradfahren „großen Spaß“. Es gibt dem Mechaniker von „Harley-Davidson Linz“ das Gefühl von Freiheit. „Aber heute sollte man besser auf abgesicherten Strecken fahren, nicht mehr im Straßenverkehr“, sagt er dem KURIER. Es sei zu gefährlich geworden.