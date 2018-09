„Jetzt muss ich alleine leben“

„Das Schlimmste für mich ist jetzt, alleine im Haus leben zu müssen“, sagt Maria Huber im Gespräch mit dem KURIER. Ihre Söhne Ludwig (51) und Heinz (48) haben die Liebe zum Motorrad geteilt, bis sie bei Verkehrsunfällen am 27. Juli und am 3. August tödlich verunglückt sind.

Seither lebt die 85-jährige alleine in ihrem Haus in Grillham, einer Ortschaft im Bezirk Braunau am Inn. „Ich hätte es ihnen nicht verbieten können. Wenn sie fahren wollten, sind sie gefahren“, sagt sie. Bald wolle sie in der Nähe in ein betreubares Wohnen ziehen, wo sie wieder Leute um sich habe.