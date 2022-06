Akute Personalnot in der Pflege für Menschen mit Beeinträchtigung

von Gerhard Marschall

Rund 500 Beschäftigte, 24 Millionen Euro Jahresumsatz – die Rede ist nicht von einem mittelständischen Wirtschaftsbetrieb, sondern von Assista. Der Sozialdienstleister kann mit einem breiten Angebot für Menschen mit körperlichen und neurologischen Beeinträchtigungen aufwarten. Das Leistungsspektrum wächst beständig, aber auch die Personalprobleme werden immer größer. „Die Situation ist oberösterreichweit sehr angespannt“, sagt Geschäftsführer Markus Lasinger (57).

Am Anfang war das „Behindertendorf Altenhof“, das 1978 in der Gemeinde Gaspoltshofen (Bezirk Grieskirchen) errichtet wurde. Initiator war Pater Anton Gots. Er hatte erkannt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen zumeist in Altersheimen untergebracht waren oder überhaupt versteckt wurden. Ihnen ein größtmöglich selbstbestimmtes Leben mit Freiraum zu ermöglichen, war der Gründungsgedanke.