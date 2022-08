Abgabe für Freizeitwohnsitze in OÖ: Gesetzesreparatur ist zu wenig

Es ist eine ewige Debatte, vor allem in touristisch gern besuchten Gegenden: Wie umgehen mit Leerständen und Freizeitwohnungen. In Oberösterreich hatte man scheinbar versucht, alles über einen Kamm zu scheren und es mit dem Paragrafen 54 im Tourismusgesetz zu lösen – der sogenannten Freizeitwohnungspauschale. Doch damit gab sich der Verfassungsgerichtshof (VfGH) nicht zufrieden. Er gab der Beschwerde einer Linzerin statt. Nun will das Land das Gesetz adaptieren – für Experten ist das aber zu wenig.

Derzeit gilt in OÖ Folgendes: Steht eine Wohnung mehr als 26 Wochen leer – also ist dort kein Hauptwohnsitz gemeldet – darf die Gemeinde eine Freizeitwohnungspauschale einheben. Die Einnahmen dieser Abgabe gehen zu 95 Prozent an die Tourismusverbände zur Finanzierung der touristischen Infrastruktur. Fünf Prozent bleiben den Gemeinden.