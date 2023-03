2,3 Millionen veruntreut: Langwieriger Prozess um Anlagebetrug startet

2,3 Millionen Euro soll eine Gruppe mutmaßlicher Anlagebetrüger von rund 100 Kunden eingesammelt und veruntreut haben. Ein Beschuldigter muss sich ab 28. März vor dem Landesgericht Steyr verantworten. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft legt ihm gewerbsmäßigen schweren Betrug zur Last. Der Strafrahmen beträgt ein bis zehn Jahre Haft. Bis zu einem Urteil dürfte es Monate dauern.

Gemeinsam mit drei Komplizen, die in eigenen Verfahren verfolgt werden, soll der Mann 2019 begonnen haben, seinen Lebensunterhalt mit Anlagebetrügereien zu bestreiten, so der Vorwurf. Potenzielle Opfer wurden telefonisch, per E-Mail, über Telegram oder bei Webinaren, die der Angeklagte hielt, angeworben. Unter anderem bot man Interessierten eine Beteiligung an einem Investitionsfonds an.