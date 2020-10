20 Jahre Linz AG: 1,5 Mrd. Euro für die nächsten 10 Jahre

Am 1. Oktober 2000 nahm die Linz AG in Oberösterreich ihre Geschäftstätigkeit auf. Seither ist viel passiert: 3.152 Menschen beschäftigt die Linz AG mittlerweile. 2004 wurde etwa der Fernwärmespeicher Linz-Mitte in Betrieb genommen, 2009 die Pöstlingbergbahn revitalisiert, 2018 das erste E-Feuerwehrfahrzeug angeschafft.

Dieser Trend soll in den kommenden zehn Jahren fortgesetzt werden: 1,5 Milliarden Euro sollen Investitionen zur Verfügung stehen. Versorgungssicherheit, Kundennähe, Innovationskraft und Nachhaltigkeit stünden laut Generaldirektor Erich Haider im Fokus.