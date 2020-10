Mit acht bis zehn Prozent höchste Arbeitslosigkeit seit 1945

Im Dezember 2019 betrug die Arbeitslosigkeit 6,1 Prozentpunkte, heuer liege wegen Corona die Arbeitslosenrate generell um zwei Prozent höher, so Straßer. Er erwartet auch, dass die Corona-bedingte Krise in der Gastronomie und im Wintertourismus auf dem oberösterreichischen Arbeitsmarkt durchschlagen wird, denn es würden Oberösterreicher in den westlichen Bundesländern im Tourismus tätig sein. Diese würden normalerweise im Winter voll durcharbeiten, heuer müsse man aber mit Arbeitsplatzverlusten rechnen.

Reisewarnungen sind "tödlich"

Wie kann man dagegen ankämpfen? „Die Warnungen in benachbarten Staaten vor Urlaub in Österreich sind tödlich“, sagt Straßer. Gegen solche Außeneinflüsse helfe nur wenig. „Wir versuchen durch Qualifikation Beschäftigung zu schaffen.“ Es gebe immer noch Bereiche, wo Arbeitskräfte gesucht würden, zum Beispiel in der Pflege oder im Handwerk. Es gebe 17.000 offene Stellen, „wir müssen schauen, dass wir die Leute dorthin bringen“.