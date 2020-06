15-jähriger überfiel Bank in Linzer Nervenklinik

Mit einem Brotmesser in der geballten Faust soll ein 15-Jähriger am Montag eine Bankfiliale in der oö. Landesnervenklinik Wagner-Jauregg in Linz überfallen haben.

Als der Verdächtige gegen 11 Uhr die Filiale betrat, war die 54-jährige Bankangestellte Christa W. gerade alleine. Er soll sie mit dem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Doch bevor die Angestellte überhaupt den Tresor öffnen konnte, klickten schon die Handschellen. Die Polizei war in weniger als fünf Minuten vor Ort. „Die Festnahme konnte sehr schnell durchgeführt werden, da zufällig Streifenbeamte in der Nähe waren. Der Verdächtige hat keinen Widerstand geleistet“, sagt Polizeisprecherin Simone Mayr. Der 15-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach wurde einige Stunden lang einvernommen. Das Tatmotiv ist noch unklar.