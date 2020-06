Bankräuber erbeutete über 50.000 €

Ob der Bankräuber das wusste? Just am Mittwoch war nur eine Angestellte in der Oggauer Filiale der Raiffeisenbank Donnerskirchen-Schützen-Oggau – ansonsten versieht ein Duo Dienst im Haus an der Hauptstraße. Gegen 10.55 Uhr betrat ein jüngerer mit Haube mit Sehschlitzen maskierter Mann die Bankstelle und verlangte von Denise V. Bargeld. Er hatte zwar eine zusammengerollte Zeitung in der Hand, darin dürfte sich aber nach bisherigem Ermittlungsstand keine Waffe befunden haben.