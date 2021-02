Zwischen Löwen und Bären: "Ein Coffee to go, Herr Minister Anschober?"

Die für Montag vorgesehene Öffnung der Tierparks sorgt bei Familien mit Kindern für viel Freude. Dass auch in den oft großzügig angelegten und weitläufigen Parks das Tragen von FFP2-Masken als ein Muss angeordnet wurde, sorgt dabei aber auch für Unverständnis und Kritik. Im bekannten Tierpark in Haag (Bezirk Amstetten) will Bürgermeister und Tierparkgeschäftsführer Lukas Michlmayr (ÖVP) Gesundheitsminister Rudolf Anschober von der überzogenen Maßnahme überzeugen. Er lädt ihn deshalb zum „Coffee to go“ bei einer Runde durch seinen Tierpark ein.

Vergeblich habe er versucht, die Maskenpflicht im Büro von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) abzuwenden, schildert Michlmayr. Sie kennt die 33 Hektar große Anlage genau. Nach dem ersten Lockdown im Vorjahr hatte sich Köstinger persönlich ein Bild vom Zoo gemacht. Die Mitarbeiter der Ministerin hätten versucht, beim Gesundheitsminister zu intervenieren, weil auch „bei ihnen das Unverständnis für manche Entscheidungen größer und größer wird“, schildert Michlmayr. „Als Rückmeldung erhielt ich, dass die generelle FFP2-Maskenpflicht, auch in Außenbereichen, eine Forderung des Gesundheitsministers war, ansonsten wären die Tierparks gar nicht geöffnet worden“.