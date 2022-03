Zweite Tragödie für Ehrenamtliche: Feuerwehrmann starb bei Unfall

Mit der Katastrophe um drei von einer Lawine getötete Bergretter am Ötscher nahm ein Freitag des Schreckens für die Ehrenamtlichen im Bezirk Scheibbs leider noch kein Ende. Am Abend mussten die Feuerwehren in der Gemeinde Oberndorf an der Melk zu einem schweren Verkehrsunfall mit der nächsten Tragödie ausrücken. Trotz verzweifelter Rettungsbemühungen konnte ein schwer verletzter 19-jähriger Feuerwehrmann nicht mehr gerettet werden.

Kurz nach 21 Uhr heulten für die Feuerwehren Oberndorf, Hub-Lehen und Kirnberg die Sirenen. Sie wurden zu einem Verkehrsunfall auf der L5247 zwischen Oberndorf und Kirnberg alarmiert. Aus noch unbekannten Gründen hatte ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Scheibbs in Fahrtrichtung Oberndorf die Herrschaft über seinen Pkw verloren.