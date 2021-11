In der dramatischen Infektionslage der Bezirke im westlichen Niederösterreich kommt auf die Betroffenen zumindest eine kleine Erleichterung bei den behördlich geforderten PCR-Tests zu. Am Messeareal in Wieselburg öffnet das Land NÖ mit dem Roten Kreuz am morgigen Montag eine zweite amtliche Teststraße in dieser Region. In den vergangenen drei Wochen kam es vor der einzigen Drive-in-Station für die Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs und die Statutarstadt Waidhofen/Ybbs zu stundenlangen Wartezeiten, Staus und Verkehrschaos. Frust und Ärger waren riesig.

So wie in den vergangenen Wochen führten die vier Westbezirke auch am gestrigen Samstag bei der 7-Tage-Inzidenz die nö. Bezirke unangefochten an. Und auch gestern Vormittag war der Stau der zum PCR-Test über die Hotline 1450 oder die Bezirkshauptmannschaft verpflichteten Autofahrer vor der Teststation St. Georgen/Ybbsfeld im Osten von Amstetten hunderte Meter lang. Bis zu zweieinhalb Stunden Wartezeit mussten akzeptiert werden. Ein zuletzt eingerichtetes Umleitungssystem verhinderte ein Verkehrschaos in der Osteinfahrt Amstettens. In der Drive-in-Station arbeiteten die Rotkreuz-Testteams auf Anschlag. Um die 1.000 Testungen werden hier täglich vorgenommen.