Zwei Verfahren rund um Eierverarbeiter noch offen

Biberbach. Nach den Vorwürfen zu Jahresbeginn gegen den Eierverarbeiter Pro Ovo in Biberbach im Bezirk Amstetten sind in Niederösterreich noch immer zwei Verfahren rund um den Betrieb offen. Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft München Anfang Oktober die Anzeigen, dass in der Firma verfaulte und verschimmelte Eier verarbeitet worden wären, zurückgewiesen. Dagegen wurde berufen.

Jener Detektiv, der den Fall im Februar ins Rollen gebracht hatte, legte deshalb Berufung ein, weil der Hauptzeuge von der Staatsanwaltschaft München im Rahmen der Ermittlungen gar nicht angehört worden sein. Der langjährige Mitarbeiter hatte den Fall mit ekelerregenden Bildern, die angeblich aus den Produktionsräumen der beschuldigten Firma stammen sollen, erst aufgedeckt. „Es besteht der Verdacht, dass Eiprodukte nicht in jener Qualität produziert und verkauft wurden als vorgegeben“, erklärte ein St. Pöltener Staatsanwalt im Februar gegenüber dem KURIER den Ermittlungsgegenstand. Gegen mehrere Mitarbeiter der Firma wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf schweren gewerbsmäßigen Betrugs eröffnet.