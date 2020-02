Staatsanwaltschaft veranlasste Hausdurchsuchung in Eierfabrik

Im Fall um einen mit schweren Vorwürfen konfrontierten eierverarbeitenden Betrieb im Mostviertel hat die Justizbehörde eine groß angelegte Hausdurchsuchung durchgeführt. Zwischen 15 und 20 Polizeibeamte seien am Montag bei der zweistündigen Aktion in der Firma Pro Ovo in Biberbach im Bezirk Amstetten im Einsatz gewesen, berichtet die Staatsanwaltschaft St. Pölten.

Bei der Hausdurchsuchung habe man auch gegen fünf Mitarbeiter der Firma als Beschuldigte Ermittlungen geführt, so Staatsanwalt Karl Wurzer. Wie auch die Salzburger Nachrichten berichteten, wurden im Zuge des Einsatzes im großen Stil Unterlagen, vor allem auch in Form von Datenträgern sichergestellt.

Betrugsvorwurf

Das gegen den zu einer holländischen Gruppe gehörenden Betrieb eingeleitete Verfahren konzentriert sich vorerst auf den Vorwurf des schweren Betruges. „Es besteht der Verdacht, dass Eiprodukte nicht in jener Qualität produziert und verkauft wurden als vorgegeben“, so Wurzer.

Sollten die sichergestellten Unterlagen oder die Kontrollen der Lebensmittelbehörden jedoch Hinweise auf Gesundheitsgefährdung ergeben, sei eine Ausweitung des Verfahren, etwa wegen fahrlässiger Gemeingefährdung, möglich, betonte Wurzer.