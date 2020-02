Ekel-Eier in Niederösterreich: Ermittlungen wegen Betrugsverdacht

Weil Eier mit geringer Qualität verarbeitet worden sein könnten, ohne dass dies entsprechend ausgewiesen wurde, hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten Betrugsermittlungen gegen das Unternehmen Pro Ovo mit Sitz in Biberbach (Bezirk Amstetten) aufgenommen. Laut Medienberichten sollen in der Fabrik "ekelerregende Zustände" herrschen. Das Unternehmen selbst wollte sich nicht dazu äußern. Der Fall sorgte am Donnerstag für teils erboste Reaktionen.