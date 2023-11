Zwei Tote durch Kugelbombe: Freisprüche für Überlebende

Das spätere Opfer hatte sich über die in einem Plastikrohr platzierte Kugelbombe gebeugt und die Zündschnur in Brand gesetzt - in der Meinung es bleibe ihm noch genug Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Doch der Sprengkörper detonierte sofort und enthauptete den 18-Jährigen. Von ihm prallte die Bombe dann gegen einen zweiten 18-Jährigen, der kurze Zeit später an schweren Kopfwunden verstarb.

Zwei in unmittelbarer Nähe stehende Freunde wurden schwer verletzt. „Keiner von uns hatte die Möglichkeit, sich umzudrehen oder wegzulaufen“, schilderte einer von ihnen. Als er nach der Explosion wieder die Augen geöffnet habe, habe er Feuer gesehen.