Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Niederösterreich

In Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist ein 19-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und gegen eine Laterne, ein Hinweiszeichen und schließlich in einen Zaun gekracht. Der Einheimische und sein um ein Jahr jüngerer Beifahrer wurden Polizeiangaben zufolge schwer verletzt. Beide Männer wurden in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.