Ortschef muss nach Unfall zum zweiten Mal Führerschein abgeben

Das Innenministerium schrieb im Jahr 2016 den „Österreichischen Gemeindepreis“ aus. Dabei wurde auch der Bürgermeister des Jahres mittels Online-Voting bestimmt. Die Auszeichnung ging damals an Roman Janacek (ÖVP), Bürgermeister der Gemeinde Bergern im Dunkelsteinerwald (Bezirk Krems-Land). Nominiert war er unter anderem wegen seiner Handschlagqualität, seinem unbürokratischen Zugang und seiner umgänglichen Art.

Weniger zu feiern gibt es aktuell für Janacek, wie in einem Bericht der Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) zu lesen ist. Denn der Ortschef verursachte am Freitag einen Unfall. Der 52-Jährige hatte den Abend im Stift Göttweig bei der Amtsübergabe des Bezirkshauptmannes verbracht. Dort war er als Bürgermeistervertreter geladen. Am Heimweg von dem Event krachte er nach 22 Uhr in Furth im Ortsgebiet gegen ein parkendes Auto. Der Aufprall war offenbar so heftig, dass Janaceks Audi am Dach zum Liegen kam. Verletzt wurde dabei niemand.