Absonderungsbescheid ignoriert: Corona-Positive besuchte Party

Kurz davor war sie noch in einer Teststraße, das Ergebnis war negativ. Am 24. April habe die Angeklagte erneut einen Selbsttest zu Hause durchgeführt, der sei wieder negativ gewesen. Daraufhin traf sie zwei Freundinnen.

Aber damit nicht genug: "Wir sind dann in die Halle bei uns gegangen. Da waren mein Bruder und ein Freund. Wir haben uns zusammengestellt und etwas getrunken. Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen", so die die Waldviertlerin. Sie wisse nun, dass es ein Fehler gewesen sei. "Ich habe dem Test vertraut.“

Contact-Tracing

Insgesamt 14 Personen kamen zusammen, heißt es in der Anklageschrift, drei infizierten sich. Dort ist auch zu lesen, dass Christina K. beim Contact-Tracing der Bezirkshauptmannschaft angegeben habe, dass sie bereits am 23. September Symptome hatte.

Das verneint sie nun in der Verhandlung. Sie habe erst am Sonntag, also am Tag nach der Veranstaltung, leichte Halsschmerzen bekommen. Am Abend waren dann zwei durchgeführte Selbsttests positiv.

Mutter sagte aus

Im Zeugenstand sagt die Mutter der Angeklagten aus. Von der Richterin gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, die Zeit der Quarantäne abzuwarten, sagt sie, dass auch sie sich auf die Tests verlassen habe: "Es ist uns jetzt bewusst, dass wir nicht richtig gehandelt haben. Es war ein Fehler."

Die Verhandlung endete am Montag ohne Urteil. Zuerst wollen die Richterin und die Staatsanwältin noch weitere Zeugen vernehmen - auch jene Mitarbeiterin der Bezirkshauptmannschaft, die das Contact-Tracing-Gespräch mit der Angeklagten geführt hat. "Ich glaube, es handelt sich um eine Schutzbehauptung der Angeklagten, dass sie erst am 25. September Symptome verspürte", so die Staatsanwältin.