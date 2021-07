Wettbewerb: Bester Österreichischer Weißwein kommt aus Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein Kremser Wein hat bei der International Wine Challenge (IWC) in London die Austrian White Trophy gewonnen. Die Produzenten "Winzer Krems - Sandgrube 13" wurden damit für den besten Grünen Veltliner und besten Weißwein Österreichs ausgezeichnet.

Der Grüner Veltliner Kremstal DAC Reserve 2019 hat 96 Punkte erhalten und damit die beste Prämierung in der Weingutsgeschichte erreicht.

"Wirklich klar mit toller Nektarinen- und Birnenfruchtigkeit. Ein Mischung aus pfeffriger Würze und komplexen Zitrus- und Steinobst. Reichhaltig mit einem langen, trockenen Abgang. Fabelhaft", lautete die Beschreibung der IWC-Jury. Hier nachzulesen.

Siegerwein so gut wie ausverkauft

Der Siegerwein stammt aus dem Jahr 2019 und ist laut den Winzern so gut wie ausverkauft. Ab Juli werde der Jahrgang 2020 jedoch wieder erhältlich sein. „Ein wunderbarer Erfolg, der das Team in der Sandgrube 13 besonders motiviert", sagen der Winzer Krems-Obmann Florian Stöger und Geschäftsführer Ludwig Holzer.

„Ein großartiger Erfolg, der nicht nur die Stadt Krems, sondern ganz Niederösterreich stolz macht. Was wir hier schon längst wissen, ist auch international in aller Munde: Unsere heimischen Weine – speziell auch die von Winzer Krems – sind absolute Weltklasse“, gratulierte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.