Falstaff: Gutes Zeugnis für Weine der Domäne Wachau

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Jedes Jahr werden sogenannte Federspiele, eine Bezeichnung für Wachauer Weine, getestet und von dem Magazin Falstaff bewertet. Beim diesjährigen Falstaff Federspiel-Cup schnitt das Sortiment der Domäne Wachau trotz schwieriger Bedingungen sehr gut ab.

Mit 93 von 100 Punkten holte sich unter anderem das Riesling Federspiel Ried 1000-Eimer-Berg 2020 den Sieg. Auch beim Grünen Veltliner heimste das Weingut FJ Gritsch aus Spitz 93 Punkte für den Wachauer Riesling ein. Gleichfalls 93 Punkte gab es für den Grünen Veltliner von der Ried Kollmitz 2020. Weitere sieben Weine aus den unterschiedlichsten Terroirs der Wachau erhielten 92 Punkte.

Pandemie und Hangel

„Eigentlich war 2020 ein Jahr zum Vergessen: Erst hat der Virus unser Leben auf den Kopf gestellt, dann hagelte es im August Eier vom Himmel und im Anschluss daran hatten wir einen kalten und verregneten Herbst. Dass daraus dennoch eine Serie spektakulärer Weine entstehen konnte, lag daran, dass wir den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern richtig angepackt haben“, so Kellermeister Heinz Frischengruber.

Gemeinsam mit Roman Horvath, leitet er die Weindomäne Wachau. "Viel gibt es nicht. Aber das, was wir haben, schmeckt super", fügt er noch hinzu.