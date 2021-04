Rennradfahrer bei Verkehrsunfall im Bezirk Krems schwer verletzt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am vergangenen Freitagabend war ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Krems von Oberbergern kommend Richtung Schenkenbrunn unterwegs, als er im Ortsgebiet von Bergern seine Geschwindigkeit drosselte, um links auf einen Parkplatz abzubiegen.

Sonne blendete

Bei diesem Manöver übersah der Lenker aber vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen entgegenkommenden Rennradfahrer aus dem Bezirk Krems. Der 51-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert.

Er wurde mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Krems geflogen.