Kunstmeile Krems bringt Kunst in Niederösterreichs Klassenzimmer

Mit der Aktion „Kunst im Klassenzimmer“ der Kunstmeile Krems soll Schülerinnen und Schülern besonders in Zeiten der geschlossenen Museen ein Zugang zur Kunst ermöglicht werden. Die Aktion verbindet die Möglichkeit der Kunstleihe in der Artothek Niederösterreich mit einem Vermittlungsworkshop.

Das Programm ist unabhängig von Museumsöffnungen und Schulausflugsmöglichkeiten, da der Workshop sowohl online als auch analog im Klassenzimmer stattfinden kann. Für Schülerinnen und Schüler und Jugendgruppen aus Niederösterreich ist das Angebot durch das Projekt „ABENTEUER MUSEUM!“ kostenfrei.

Und so funktioniert es:

Das Original im Klassenzimmer

Die Schülerinnen und Schüler suchen gemeinsam mit den Lehrenden im Online-Katalog der Artothek Niederösterreich ein Kunstwerk aus, mit dem sie sich näher auseinandersetzen möchten. Über 1.500 Gemälde und Grafiken der Kunstsammlung des Landes Niederösterreich stehen zur Wahl. Das Original kann entweder für einen oder sechs Monate geliehen werden. Möglichkeiten, die Kunst in den Unterricht einzubauen, gibt es viele: vom Tageschwerpunkt bis hin zum Semesterprojekt.