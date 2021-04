Sommerlager statt Lagerkoller: Ferienbetreuung ist gefragt

Heute kehren die Schülerinnen und Schüler (zumindest die meisten – es läuft wieder Schichtbetrieb) zurück in die Klassenräume. Viele Eltern lässt das aufatmen – Homeoffice und Homeschooling sind kaum zu vereinbaren, die Betreuungstage schon aufgebraucht und das Urlaubszeitguthaben geschrumpft, bevor die Ferienzeit überhaupt erst angefangen hat. Und die ist schon in Sichtweite. Am 2. Juli, in nicht ganz zehn Wochen, ist der letzte Schultag.

Schon im Vorjahr ist der Betreuungsbedarf in den Sommerferien gestiegen, auch für heuer wird das erwartet, wie es aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) auf KURIER-Nachfrage heißt. Aus diesem Grund wird es für Gemeinden und private gemeinnützige Organisationen eine erhöhte Förderung geben (500 Euro pro Gruppe und Woche). Integrative Angebote werden mit 650 Euro gefördert. Gemeinden sollen dadurch dabei unterstützt werden, „ein leistbares, flächendeckendes und durchgängiges Angebot für jene Familien zur Verfügung zu stellen, die im Sommer 2021 auf eine außerfamiliäre Kinderbetreuung angewiesen sind“, so dazu Teschl-Hofmeister.