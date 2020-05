Problemfall Sommerferien: Wohin mit den Kindern?

„Niemand gibt uns Auskünfte. Wir wissen nicht, welche Regelungen gelten. Betreffend Jugendlager gibt es keine Aussagen von der Regierung“, sagt der Präsident der Pfadfinder in Niederösterreich, Helmut Salat. Im Moment wisse man überhaupt nicht, ob die meist einwöchigen Sommerlager überhaupt stattfinden können. Dabei gerate man immer mehr unter Zeitdruck, „wir müssen jetzt mit der Organisation anfangen. Auch die Eltern fragen die ganze Zeit nach, wie es denn nun ausschaut. Auch sie müssen planen.“ Alleine die nö. Pfadfindergruppen führte im letzten Jahr 140 Lager mit rund 4.000 Teilnehmern durch.

Vor allem für Biber, Wichtel und Wölflinge – die jüngsten Pfadfinder, die an den Sommerlagern teilnehmen, fürchtet Salat, dass es heuer ausfallen muss: „Bei den Kindern zwischen sieben und neun Jahren wird es schwer, dass sie den Sicherheitsabstand einhalten. Das geht vielleicht bei ein paar Stunden in der Schule, aber mehrere Tage am Stück – das bezweifle ich.“ Dennoch wolle man die Sommerlager nicht absagen, obwohl eine Verunsicherung da sei, denn „gerade in der jetzigen Zeit brauchen die Eltern Entlastung und auch die Kinder wollen sich wiedersehen“.