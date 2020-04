Bildung in Not: Förderklassen im Corona-Sommer

Wie Bildungsminister Heinz Faßmann im KURIER-Interview schon am 4. April ankündigte, soll es etwa „Sommerschools“ geben: „Insbesondere für jene Schülerinnen und Schüler, wo es eine Notwendigkeit gibt, oder die sich besonders schwergetan haben, und auch für außerordentliche Schüler“, erklärte Faßmann da und begründete das so: „Bevor diese Schüler in ein neues Schuljahr mit möglichen Defiziten gehen, sollten sie eine Gelegenheit bekommen, diese Defizite auszugleichen.“ Das Angebot werde „weitreichend“ sein, aber eben nicht für alle. „Nicht für Vorzugsschüler. Den Ehrgeiz braucht es an der richtigen Stelle.“

Unterrichten werden in den „Summerschools“ keine Lehrer, sondern vor allem Studenten der Pädagogischen Hochschulen, es soll aber auch die freiwillige Möglichkeit für Lehrer geben, mitzumachen. Freiwillig hatten sich zuletzt auch 22.000 Lehrer gemeldet, Kinder auch in den Osterferien an Schulen zu betreuen, sollten deren Eltern arbeiten gehen müssen. 1.900 davon hatte das Ministerium gebeten, eine Betreuung zu übernehmen.

Zudem wird noch überlegt, ob die Sommerkurse auch verpflichtend gemacht werden sollen – für jene Kinder, die das aus Sicht ihrer Lehrer dringend bräuchten. Allerdings wären in diesem Fall trotzdem keine Strafen angedacht für jene, die das „verpflichtende“ Angebot nicht annehmen, heißt es aus dem Bildungsministerium.

Details gibt es von den „Summerschools“ noch nicht, und das hat auch mit der Diskussion um die Schulöffnung zu tun: Diese könnte ja auch in Etappen erfolgen, und die gröbsten Defizite könnten noch ausgeglichen werden. Es ist zur Stunde also unklar, wie groß das Angebot werden wird. Es wird aber jedenfalls eines geben, wird versichert.

Zudem bieten aber viele Kommunen bereits Unterstützung für die Kinder in den Sommermonaten an. Die Stadt Wien, als größte Kommune, wird auch heuer wieder die „ Summer City Camps“, also eine Ferienbetreuung im Sommer 2020 für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, anbieten.