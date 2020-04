Zivildienst in Corona-Zeiten: Schwierige Ausbildung

„Die große Herausforderung besteht nun darin, sie zu Rettungssanitätern auszubilden – in Zeiten, in denen es nicht möglich ist, 20 Personen gleichzeitig in einem Lehrsaal sitzen zu lassen, und in denen ein Mindestabstand zwischen Menschen eingehalten werden muss“, betont Rotkreuz-Sprecher Tobias Mindler. Die Lösung: Die 23 neuen Mitarbeiter wurden auf sechs Lehrsäle im ganzen Land verteilt. An vier Rotkreuz-Bezirksstellen ( Eisenstadt, Mattersburg, Güssing, Jennersdorf) und in zwei Lehrsälen des Schulungszentrums in Oberwart werden jeweils maximal vier Personen unterrichtet. Ein Vortragender des Roten Kreuzes Niederösterreich wird mittels Beamer auf eine Leinwand projiziert. „Wir arbeiten mit den Landesverbänden Niederösterreich und Vorarlberg zusammen“, erzählt Christian Heinrich, der im Roten Kreuz Burgenland für die Zivildienstleistenden zuständig ist. „Insgesamt werden derzeit rund 350 Personen gleichzeitig auf diese Art unterrichtet.“