Spitz an der Donau: Mehrere Verletzte nach Unfall mit Golfcart

In Spitz an der Donau kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit besonderem Gefährt. Vier Personen im Alter von 67 bis 77 Jahren waren mit einem Golfcart unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen stürzten die Insassen damit.