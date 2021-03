Zwei Messen und Volksfest in Wieselburg für heuer abgesagt

Jetzt ist wieder alles anders. „Nach reiflicher Überlegung und Abwägung aller Möglichkeiten und um weitere Vorlaufkosten bei den Partnern und Ausstellern zu verhindern, hat man sich deshalb schweren Herzens für eine Absage der Messen und des Volksfestes entschieden“, teilte das Management in einer Aussendung mit. Vor allem auch viele Aussteller hätten zuletzt eine Durchführung der Veranstaltungen bereits massiv infrage gestellt.

Jahr 2022

Ab sofort starte man deshalb mit Gesprächen über eine Terminfindung für die ausgefallenen Messen im Jahr 2022, kündigt man aus der Messedirektion an. Bis Ende April wolle man grundlegende Entscheidungen treffen.

Im Fokus bleiben in der Messestadt nun die für den Herbst geplanten Termine. So sollen von 30. September bis 2. Oktober die „Schule & Beruf“, von 15. bis 17. November die „Bau, Energie, Wohnen“ und von 13. bis 14. November die „Bio Österreich“ in den Wieselburger Messehallen veranstaltet werden.