Corona zwingt Messe-Veranstalter zu neuen Verschiebungen

Die Corona-Pandemie hat auch die Messeveranstalter weiterhin fest im Griff und stellt sie vor große Herausforderungen. Um weitere kurzfristige und kostspielige Verschiebungen in den ersten Monaten 2021 frühzeitig zu vermeiden, hat die Messe Wieselburg jetzt eine schwerwiegende Entscheidung getroffen.

Die traditionelle Direktvermarktermesse "Ab Hof", die im nächsten Jahr gemeinsam mit der "Wieselburger Messe" für Land- und Forstwirtschaft, sowie Lebensmittel abgehalten wird, wurde in den Frühsommer verschoben. Die Kombi-Messe wird nun statt im April, von Freitag 11. bis Montag 14. Juni über die Bühne gehen.

Realismus

Bei optimistischer Betrachtung der Situation sei die Abhaltung zum ursprünglich angesetzten Termin zu gewohnten Bedingungen mit den entsprechenden Verkostungsmöglichkeiten sehr unwahrscheinlich, teilen die Wieselburger mit. „Die Ab Hof und auch die Wieselburger Messe leben vom Gedankenaustausch, der Geselligkeit und zu einem hohen Grad auch vom Genuss der bäuerlichen Produkte, was mit Maskenpflicht und Abstandsregelungen schwer umsetzbar ist,“ meint Messedirektor Werner Roher.

Nach reichlicher Überlegung und Abwägung aller Möglichkeiten habe man sich für die Verschiebung entschieden. "Angesichts der aktuellen Situation bringt jede Woche Verschiebung in Richtung Sommer ein Plus an Planungssicherheit und eine höhere Chance die Messen in gewohnter Form, selbstverständlich mit dem entsprechenden Hygienekonzept, durchführen zu können", lässt das Messemanagement wissen.

Ursprünglich eröffnete die "Ab Hof" Anfang März das Messejahr. Sie war im Vorjahr die letzte Großveranstaltung, die vor der aufziehenden Pandemie noch schnell und mit großem Aufwand und flauen Gefühlen bei den Veranstaltern durchgezogen worden war.

Ausstellerwunsch

Auch seitens der Aussteller mehrten sich in den letzten Wochen die Stimmen, die eine Durchführbarkeit der neuen Form der Wieselburger Messe im April massiv in Frage stellten und sich für eine Verschiebung aussprachen.

Diesem Wunsch werde nun im Sinne der längerfristigen Planbarkeit entsprochen, so die Veranstalter. Den schon früher gefassten Beschluss, beide Messen an einem Termin zu bringen, hält man fest.