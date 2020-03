Veranstalter trotzen dem Coronavirus: So sorgen sie für Sicherheit

Die Bedrohung durch das Coronavirus stresst die Organisatoren von Großveranstaltungen in Österreich generell. In den kommenden Tagen in drei Städten aber besonders.

In den Messestädten Wieselburg und Tulln in Niederösterreich und in Wels in Oberösterreich gehen große Wirtschaftsschauen über die Bühne. Alle drei Veranstaltungen dürfen mit behördlichem Sanktus stattfinden. Die Veranstalter haben sich dafür zu umfangreichen Vorsorgemaßnahmen verpflichtet.