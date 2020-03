Zum Nachmachen: Kräuterpesto statt Lagerkoller

„Das Zusammenrühren und Mischen von Cremen oder Lippenbalsam hat mir schon als Jugendliche Spaß gemacht“, erinnert sich Gruber.

Kräuterkunde im Alltag

Ihr gesammeltes Wissen gibt sie in Workshops weiter. Da diese in den kommenden Wochen jedoch pausieren müssen, gestaltet Gruber neuerdings einen Video-Blog mit Tipps und Infos. „Mein Ziel ist es, dass die Menschen die Kräuterkunde in ihren Alltag integrieren können. Nicht jeder lebt so nahe am Wald wie wir, doch viele Kräuter wachsen auch im Park nebenan in der Stadt“, erklärt die Expertin.

Hier kommt man zur "Wildwurzelwerkstatt".