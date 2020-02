Weltenbummler produziert Räucherwerk aus heimischen Kräutern

Altes Brauchtum

Gemeinsam mit seiner Frau Angelika produziert der 46-Jährige seit einem Jahr Räucherkegel aus heimischen Kräutern auf seinem Bio-Bauernhof im Bezirk Wiener Neustadt-Land. Der naturverbundene Kulturanthropologe hatte immer den Traum, die Welt zu bereisen. In den Tempeln von Tamil Nadu in Indien lernte er Sandelholz und Kampferdüfte kennen, in Afrika entdeckte er die duftenden Räucherwolken traditioneller Heilerinnen.

Auch in Österreich ist das Ausräuchern vor allem in den Raunächten ein ländliches, fast schon verloren gegangenes, uraltes Brauchtum.

„Wir beschlossen, Räucherkegel selber herzustellen und auf traditionelle Inhaltsstoffe zurückzugreifen, weil wir wissen, wie viel Blödsinn in vielen Räucherstäbchen drinnen ist, etwa Kaliumnitrat oder Salpeterpulver. Kein Wunder, dass die Leute Kopfweh davon bekommen“, erzählt Gruber. So entstand „Waldweihrauch“.