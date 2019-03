Warum Wildkräuter echte Kraftpakete sind

Zart und frisch

Zurück zu den Wildkräutern: Sie schmecken am besten, wenn sie noch ganz zart und jung sind – daher immer nur die kleinen Blätter pflücken, die frisch aus dem Boden gewachsen sind. In diesem knackigen Zustand sind sie besonders reich an Energie und Vitaminen. Und genau dann sollte man sie auch genießen – frisch. Aufs Brot, in den Aufstrich, in Salaten, in die Suppe. Wer Wildkräuter sicher erkennen möchte, sollte unbedingt einen Kurs besuchen. Dort erfährt man auch, wo man die grünen Kraftpakete sammelt.

Schöne Blümchen

Ricci ist übrigens ein Gänseblümchen-Fan. „Weil man mit ihnen so viel machen kann. Gemeinsam mit den Kindern Kränze flechten und Spiele spielen.“ Und natürlich taugen die „Maßliebchen“, wie sie auch genannt werden, als Wildkraut: „Sie dekorieren ein schlichtes Butterbrot genauso wie einen Salat“, schwärmt sie. Und erzählt von einer alten Weisheit: „Die ersten drei Gänseblümchen, die man im Frühling findet, soll man essen. Dann bleibt man ein ganzes Jahr lang ohne Erkältung.“ Die Blüten schmecken leicht mehlig und bitter, aber sehr aromatisch. „Das macht sie zu einem idealen Suppenkraut“, heißt es im Buch „Wilde Wiese“. Auch die Knospen können verwendet werden. „Verkocht schmecken Gänseblümchen wie Wildspinat“, rät die Outdoor-Spezialistin Jennifer Frank-Schagerl.

Im Frühjahr setzt sie auf die Kraft des Löwenzahns: „Weil er gerade im Frühling durch seine Bitterstoffe den Stoffwechsel in Schwung bringt.“ Ihr Tipp: „Eine Frühjahrskur mit ersten frischen grünen Kräutern wie Gundelrebe, Giersch und Brennnessel, etwa in einem grünen Smoothie oder als Tee, verleiht dem Organismus neue Energie, entgiftet nach dem Winter und bringt den Kreislauf in Schwung.“