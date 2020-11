Zukunftsforum trotz Corona-Stopp: "Glokalisierung" als Chance

So leicht wollen sich die Verantwortlichen der Zukunftsakademie Mostviertel von der Covid-Tristesse nicht unterkriegen lassen. Weshalb das zum Markenbegriff gewordene „Amstettener Zukunftsforum“ auch trotz des Lockdowns veranstaltet wird. Der Kongress unter dem Titel „Mostviertel goes urban“ findet am 20. November auf virtueller Basis statt.

120 Führungskräfte aus Industrie und Gewerbe, dazu junge innovative Firmengründer und Start-up-Betreiber versammelten sich in den vergangenen Jahren in der Remise Amstetten zum gemeinsamen Tüfteln über zukunftsträchtige Ideen und Projekte. Heuer wird das dreistündige Forum (9 bis 12 Uhr) eben im Internet zusammentreten. „Da erhoffen wir uns noch eine größere Teilnehmerzahl als in vergangenen Jahren, wir haben mittlerweile bereits etliche gelungene Fallbeispiele für die Arbeitsplätze der Zukunft“, sagt Akademie-Geschäftsführerin Rosemarie Pichler. Neue Arbeits-, Organisations- und Lernkulturen zum Angreifen, die es auch in der Region bereits gibt, werden heuer vorgestellt. Mit dem Future Workplace Amstetten, dem Beta-Campus in Waidhofen/Ybbs oder dem NOI Techpark in Südtirol gibt es plakative „Best Practice Beispiele“, so Pichler.