Neuer Weg junge Talente zu entdecken

„Habt Ziele, horcht in euch hinein“, richtete Maderthaner als Botschaft an die Jugend. Es komme auf innovative Ideen, den Willen zur Leistung und den Mut zum Tun an. Mit dem Hintergrund technisch versierten Fachkräftenachwuchs heranzuziehen, stehen Unternehmen, wie Welser oder Umdasch, sowie 24 Gemeinden der Leaderregion Eisenstraße hinter der Kampagne.