Zugprobleme in Ostregion: ÖBB dünnt den Fahrplan aus

Lieferverzögerungen

Die insgesamt 50 Züge werden aus dem Fahrplan genommen, „damit der Rest wieder verlässlich für unsre Fahrgäste zur Verfügung steht“, betonte Garstenauer gegenüber der APA. Es sei das Ziel, die Kräfte in den Werkstätten zu erhöhen und die Einschränkung so kurz wie möglich zu halten. Bis zum Osterwochenende Ende März soll jedoch die Fahrplanausdünnung Stabilität bringen. Auch wenn für betroffene Fahrgäste gewohnte Züge ausfallen, wird dadurch bei den ÖBB insgesamt eine Besserung der Situation erwartet. „Das Kriterium ist Verlässlichkeit“, sagte Garstenauer.

➤ Mehr lesen: ÖBB-Chef Matthä: „Wir haben Wachstumsschmerzen“

Die Bundesbahnen entschuldigten sich in einer Aussendung erneut für die jüngsten Probleme, die durch die Lieferverzögerungen bei neuen Zügen entstanden seien. Zudem sind derzeit „mehr Züge als geplant in unsren Werkstätten“, erläuterte Garstenauer. Die Passagiere sollen via Fahrplanauskunft Scotty und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den betroffenen Strecken über den reduzierten Fahrplan informiert werden.