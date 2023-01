Zugedröhnt am Steuer: Neue Geräte gegen Drogenlenker

Zugedröhnt ist im Straßenverkehr der neue Rausch. Die Anzahl der Drogenlenker ist im Zeitraum von 2015 bis 2022 in Niederösterreich massiv gestiegen. „Wir sprechen von einem Anstieg von fast 1.000 Prozent“, erklärt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Gab es österreichweit vor fünf Jahren noch rund 2.000 Anzeigen wegen Suchtgift am Steuer, waren es 2021 mit 6.338 mehr als dreimal so viele. 1.500 Anzeigen waren es im Vorjahr alleine in NÖ. „Wir müssen jetzt Akzente setzen um diese Entwicklung einzudämmen“, spricht Schleritzko auf die Verkehrssicherheit an.

Mit dem Kauf von sechs neuen Drogenvortestgeräten kommt das Land der Forderung der Exekutive nach. 22 solcher Geräte sind damit im Bundesland im Einsatz. Somit ist jeder Bezirk zumindest mit einem Gerät ausgestattet, heißt es vonseiten der Landesverkehrsabteilung.