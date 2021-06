Ein weit höherer Anteil der Laster biegt aber mitten in der Stadt auf die L96 ein, um ins Kleine Erlauftal weiterzufahren. Durch Gewerbeparks und Betriebe in der nächsten Gemeinde Wolfpassing bis weiter nach Randegg haben in den vergangenen Jahren die Lkw-Fahrten stark zugenommen. Trotz Umfahrung können sie von der A1 kommend nur durch das Stadtzentrum in diese Region gelangen.